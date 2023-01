Lyt til artiklen

I dag – tirsdag 31. januar 2023 – bliver en mærkedag for den amerikanske flyfabrik Boeing i Seattle. Den dag bliver det sidste eksemplar af Jumbojetten 747 leveret til en kunde.

Efter Jumbojettens første flyvetur i 1969 har flyet været et fragtfly, et kommercielt fly med plads til næsten 500 passagerer og en transportfacilitet for NASAs rumfærger.

Det har i sandhed revolutioneret den internationale trafik. Flyene har forbundet byer, som aldrig før havde haft direkte ruter. Det skriver Associated Press.

Men gennem de sidste 15 år har både Boeing selv og Airbus introduceret mere effektive fly med kun to motorer i stedet for 747erens fire.

Et Boeing 747-transportfly, specialdesignet til at flyve rumfærgen fra landingen i Californien til opsendelsen til Kennedy Space Center i Florida. Her er flyet fotograferet over Mojaveørkenen. Foto: Reuters

Det sidste fly er nummer 1.574 i rækken, der er bygget på fabrikken nær Puget Sound i staten Washington i USA.

En stor gruppe nuværende og tidligere Boeing-arbejdere ventes på plads til det endelige farvel. Flyet bliver leveret til fragtselskabet Atlas Air.

Boeing begyndte at bygge 474eren, efter det havde tabt kampen om at bygge et kæmpe militært transportfly til den amerikanske hær, C-5A.

Det tog flere end 50.000 Boeing-arbejdere næsten 16 måneder at lave det første 747-fly. Det var en kæmpe bedrift, som sikrede dem navnet 'De uovervindelige'.

Cosmic Girl, en Boeing 747 fra Virgin, sidder på landingsbanen i Newquay Airport i Storbritannien med et Orbit's LauncherOne raket under vingen. Billedet er taget 9. januar 2023. Foto: HENRY NICHOLLS

Jumbojettens produktion behøvede konstruktionen af en massiv fabrik i Everett, nord for Seattle. Det blev den største bygning i historien (af volumen).

Flyet var 68,5 meter langt, og halen stod op som en seksetagers bygning. Flyets design havde også en anden sal fra cockpittet og en tredjedel af flyets længde. Flere flyselskaber lavede det andet dæk til en førsteklasses cocktaillounge.

Det første 747 blev indsat i 1970 på Pan Ams rute fra New York til London. Det var kun måneder før oliekrisen, så tidspunktet kunne ikke være værre.

Boeing gik fra at have 100.800 mennesker ansat i 1967 til kun 38.690 i april 1971. Det fik nogle til at lave et skilt nær Seattles Tacoma-lufthavnen, hvorpå der stod: »Vil den sidste person, der forlader SEATTLE – slukke lyset.«

U.S.A.F. Airborne Laser fly står på Andrews Air Force Base uden for Washington 21. juni 2007. Det modificerede 747-fly bruger et laserlys fra flyets næse til at skyde energi ud mod et fjendtligt ballistisk missil. Foto: Larry Downing

Det amerikanske luftfartsselskab Delta var det sidste selskab, som brugte flyet til passagertrafik. Det sluttede i 2017. Nogle internationale selskaber fortsætter med at flyve med dem, for eksempel Lufthansa.

Atlas Air bestilte fire 747-8-fragtfly sidste år. Det sidste fly bliver leveret senere i dag.