Den 62-årige forretningsmand og investeringsekspert Tom Steyer nåede at bruge, hvad der svarer til 1,2 milliarder danske kroner på sin præsidentkampagne, før han i nat valgte at trække stikket og rejse hjem til Californien.

»Jeg stillede op til valget for at få lejlighed til at dele mine politiske standpunkter. Det har jeg gjort. Og nu vælger jeg at trække mig ud for at give plads til andre.«

Sådan sagde den 62-årige rigmand, der ifølge Forbes Magazine stadig er god for, hvad der svarer til 12 milliarder kroner.

Dermed viser Tom Steyer måske vejen for andre demokratiske kandidater, der efter nattens overbevisende Joe Biden-sejr i South Carolina nu kun har minimale chancer for at blive kandidaten, der 3. november skal udfordre den siddende præsident, Donald Trump.

Der var tårer blandt Tom Steyers politiske tilhængere. Foto: Mark Makela - AFP

Værst står det til for Hawaiis kongreskvinde Tulsi Gabbard, der med blot 1,2 procent af stemmerne i South Carolina placerer sig som nattens nummer syv ud af i alt syv opstillede kandidater.

Til sammenligning placerede førnævnte Tom Steyer sig på en hæderlig tredjeplads med hele 13 procent af stemmerne.

Efter optællingen i nat er fordelingen af delegerede i South Carolina som følger: Pete Buttigieg: 0, Amy Klobuchar: 0, Tom Steyer: 0, Elizabeth Warren: 0 og Tulsi Gabbard: 0.

Og mens Tom Steyer var hurtig med sin udmelding om at droppe ud af præsidentkampagnen, forventes mindst en eller to andre demokrater at følge trop før eller lige efter tirsdagens kæmpevalg.

Ved nattens demokratiske primærvalg i South Carolina kom Hawaiis Tulsi Gabbard på sidstepladsen. Foto: BRENDAN MCDERMID - Reuters

Mest oplagt er senator Amy Klobuchar, der dog forventes at hænge på til og med tirsdag, hvor der blandt andet er valgt i hendes hjemstat, Minnesota.

Hvis Bernie Sanders fortsætter sin sejrsgang i mere venstredrejede stater som Colorado og Maine, spår mange, at også Elizabeth Warren vil trækker sig efter Super Tuesday.

En ottende kandidat, Michael Bloomberg, gør det stik modsatte af Tom Steyer. Den forhenværende borgmester for New York City stiller således for første gang op på tirsdag.

Michael Bloomberg har ifølge avisen Washington Post brugt, hvad der svarer til knap syv milliarder kroner på sin valgkampagne.