Der var seks personer om bord på det amerikanske luftfartøj, da det forulykkede. Én er bekræftet omkommet.

Et amerikansk militærfartøj af typen Osprey med seks besætningsmedlemmer om bord er natten til onsdag styrtet i havet ud for Japans kyst.

Det oplyser den japanske kystvagt.

Tidligere fremgik det, at der var otte personer om bord, men antallet af besætningsmedlemmer har kystvagten siden ændret til seks.

Én person er bekræftet død, skriver det japanske nyhedsbureau Kyodo ifølge Reuters.

Osprey-fartøjet, der produceres af den amerikanske flyproducent Boeing, kan beskrives som en hybrid mellem et fly og en helikopter.

Fartøjet styrtede i Stillehavet ud for øen Yakushima.

- Vi modtog oplysningen klokken 02.47 i dag om, at det amerikanske militærs Osprey styrtede ud for Yakushima-øen, siger en talsperson for kystvagten.

Yakushima er én af Japans sydlige øer.

Fiskerbåde i nærheden af stedet, hvor fartøjet styrtede, har ifølge den japanske radiostation NHK fundet tre besætningsmedlemmer, skriver Reuters.

Deres tilstand er ikke oplyst, og det er uvist, om én af dem er personen, som er erklæret død.

Ifølge NHK fløj fartøjet fra den amerikanske militærbase Iwakuni i Yamaguchi-regionen syd for Hiroshima. Det var på vej til Kadena-basen i Okinawa i det sydligste Japan, da det forulykkede.

Fartøjet tilhørte den amerikanske flybase Yokota i Japans hovedstad, Tokyo. Det oplyser kilder fra det japanske forsvarsministerium til NHK.

Osprey har en blakket historie med flere ulykker.

Ulykken i Japan er således sket få måneder efter, at et andet Osprey-fartøj styrtede i det nordlige Australien i august.

Dengang døde tre marinesoldater. Der var i alt 23 personer om bord.

Det amerikanske Osprey-fartøj styrtede på øen Melville, nord for den australske by Darwin. Det skete under en militærøvelse.

Og sidste år døde fire amerikanske soldater i Norge, da et Osprey-fartøj styrtede under en Nato-øvelse.

Tilbage i 2017 omkom tre amerikanske soldater, da et Osprey-fartøj forsøgte at lande på et skibsdæk i havet ud for Australiens nordkyst, hvilket mislykkedes.

En af de dødeligste Osprey-ulykker fandt sted i 2000 i den amerikanske delstat Arizona, hvor 19 amerikanske marinesoldater mistede livet.

