Et fiskefartøj er lørdag ved at forlise nord for Honningsvåg i det nordligste Norge.

»De 13 personer, som var om bord, er gået i redningsflåderne,« meddeler Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Der er observeret to flåder i vandet, og en redningshelikopter er begyndt at hejse folk op fra flåderne, oplyses det videre.

Flere fartøjer og en Bristowe-helikopter fra Hammerfest er på vej mod området.

Der blev slået alarm fra fiskefartøjet klokken 11.00.

/ritzau/NTB

Opdateres...