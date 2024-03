Sikkerhedsfirmaet Ambrey rapporterer om brand om bord på fartø, som angiveligt sejler under Palaus flag.

Der er brand om bord på et fartøj ud for Yemen efter et missilangreb. Det rapporterer et britisk agentur for maritim sikkerhed torsdag.

- Fartøjet blev angrebet med to missiler, som forårsagede en brand om bord, siger Storbritanniens Maritime Handelsoperationer.

Koalitionsstyrker reagerer på angrebet, oplyses det.

Sikkerhedsfirmaet Ambrey rapporterer også om brand om bord på et fartøj og nævner et britisk ejet tankskib, som sejler under staten Palaus flag.

Skibet er øjensynligt kommet fra Map Ta Phut i Thailand og har retning mod Det Røde Hav ifølge Ambrey.

- Handelsskibe rådes til at holde afstand til skibet og udvise forsigtighed.

Siden november har den iranskstøttede houthibevægelse i Yemen angrebet en lang række skibe i Det Røde Hav, Adenbugten og Bab al-Mandeb-strædet.

Det er ifølge bevægelsen sket i protest mod Israels offensiv mod den palæstinensiske bevægelse Hamas i Gaza.

En flådemission fra EU skal beskytte skibsfarten i Det Røde Hav, og flere lande har i forvejen sendt skibe til Det Røde Hav for at beskytte den internationale skibstrafik. Missionen ledes af USA.

Derudover har USA sammen med Storbritannien iværksat en mission, som siden begyndelsen af januar har angrebet houthimål i Yemen.

Houthibevægelsen holder til i Yemen og er allieret med Hamas i Gaza såvel som Iran, der er Israels ærkefjende.

Bevægelsens angreb på fragt- og tankskibe har fået mange rederier til at undgå det Røde Hav. I stedet sender de deres skibe den lange vej syd om Afrika, når de skal fra Europa til Asien.

/ritzau/AFP