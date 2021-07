I to dage ligger Frank Reynolds fastklemt under sin ATV. Der er ingen i nærheden til at hjælpe ham, og han kan ikke selv komme fri.

Hans skulder er gået af led, og han har brækket flere ribben. En voldsom oplevelse, for den 53-årige farmer:

»Det var pisse skræmmende, det var, hvad det var,« siger Frank Reynolds ifølge New York Post.

Ulykken sker, da Frank Reynolds fra Wyoming i søndags er i gang med at drive naboens kvæg.

En helt almindelig arbejdsopgave, som pludselig går galt. Hans ATV ruller rundt, lander lige oven på ham, og Frank Reynolds sidder fast.

Han dytter på livet løs, indtil køretøjets horn løber tør for batteri. Men lige lidt hjælper det.

Heldigvis har han vand og øl ved sin side, som han drikker. Afgørende for, at han overlever.

Om mandagen begynder bekymrede venner og familie at lede efter Frank Reynolds, men de finder ham ikke.

Først tirsdag morgen rider nogle af dem heldigvis forbi en hårdt såret Frank, der ligger og er helt ude af den.

Reynolds bliver fragtet til hospitalet, som forventer at beholde ham nogle dage endnu, så han kan komme sig fuldstændig.