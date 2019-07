En far, Brad Friedlander, fra den amerikanske stat Maryland, har problemer med at klare sine børns morgenrutiner.

Da moderen Aliza Friedlander (som i parentes bemærket tidligere var hjemmegående) for en gangs skyld skulle tidligt på arbejde i sit nye deltidsjob, så var det Brads tur til at sende børnene i skole.

Døtrene Lila på 5 år og Brooklyn på 3 år skulle afsted – men han dumpede testen noget så eftertrykkeligt.

Farmand var chauffør på bilen, der kørte døtrene til skole, men så tog bedstemor Anita King over. Det skriver New York Post.

Hun opdagede hurtigt, at noget var galt med Brooklyns tøj. I stedet for bukser havde hun pottetrænings-undertøj på!

Moderen Aliza skrev om det på Instagram i juni måned, og det er nu gået viralt, efter at det blev set af det amerikanske tv-program 'Today'.

En veninde sendte Aliza en tekst med billedet af Brooklyn med et tykt, ble-lignende stykke undertøj – og den chokerede mor sendte med det samme en tekst til sin mand.

»Du sendte hende i skole i underbukser,« skrev Aliza. »Hvem,« spurgte faderen, før han hurtigt gav Brooklyn skylden for miseren.

Hun valgte det tøj, hun skulle have på, og det inkluderede at have undertøj på under undertøjet.

»Hele skolen taler om det,« skriver Aliza senere i samtalen.

»OK, men så lad være med at lægge dem i skuffen, så hun kan vælge dem... I det mindste havde hun noget tøj på,« lød forsvaret fra faderen.

»I det mindste huskede min mand at børste tænderne på pigerne og at rense deres ører, som for nyligt er blevet piercet... og det var det hele!« skriver Aliza om prøvelsen.

Selv om han begik en fejl, så kom farmand nemt ud af situationen, da Aliza kaldte det en engangsforetagelse.

»Jeg tror, at hvis jeg virkelig følte, der var et problem, eller at Brad ikke var i stand til at være far, så havde jeg ikke fundet det morsomt,« fortæller hun 'Today'.

»Men jeg ved, hvor vidunderlig han er, og det var bare et uheldigt uheld.«