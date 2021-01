En amerikansk farmaceut, der var ansat på et hospital i Wisconsin, blev torsdag anholdt under mistanke for med vilje at have saboteret mere end 500 doser af coronavaccine.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Farmaceuten menes at have fjernet vaccinedoserne fra de køleskabe, hvor de stod opbevaret, så de ikke længere var effektive, da de skal opbevares ved lav temperatur for at bevare deres virkning.

Da farmaceuten blev anholdt, var 57 flasker med vaccinedoser blevet fjernet fra køleskabene – og hver flaske indeholder 10 doser vaccine.

Da det blev opdaget, at flaskerne var blevet fjernet fra køl før tid, var næsten 60 af doserne blevet taget i brug.

Medicinalfirmaet Moderna, som står bag den pågældende vaccine, har forsikret, at der ikke sker noget ved, at vaccinen bliver indsprøjtet, selvom den er blevet fjernet fra køl før tid og dermed ikke længere er effektiv.

Det eneste, der sker ved det, er, at vaccinen ikke yder nogen beskyttelse.

Dermed skal de knap 60 personer, der troede, de havde modtaget første dose af vaccinen, have en ny indsprøjtning, skriver Reuters.

Politiet er nu ved at undersøge, hvilket motiv farmaceuten kan have haft:

»Farmaceuten vidste, at vaccinerne ville være ubrugelige, og at de folk, der modtog vaccinen, ville tro, at de var blevet vaccineret mod virussen – men det var de ikke,« lyder det i en udtalelse fra politiet i Grafton.

Farmaceuten, der er blevet fyret fra sit job, fortalte i første omgang til politiet, at der var tale om en fejl, men indrømmede senere, at det var bevidst, at vedkommende havde fjernet dem fra køl.