Ukrainske myndigheder har indledt et særdeles farligt oprydningsarbejde i et boligområde i Kharkiv.

Mandag afspærrede sikkerhedsstyrker således et område i den østlige del af byen, mens man med kontrollerede eksplosioner fjernede et antal mindre anordninger, som var spredt rundt omkring i et boligkvarter. Det skriver Reuters.

Mens lokale beboere over højttaler blev advaret om, hvad der foregik, indledte man arbejdet med at detonere miner i området. Du kan se en video af minerydningen herover.

Ifølge den ukrainske oberstløjtnant Nikolay Ovcharuk, som er chef for minerydningsindsatsen i Kharkiv, er der tale om miner af plastik af modellen PTM-1M, som detonerer ved hjælp af timere.

De har ifølge Nikolay Ovcharuk tidligere været benyttet af sovjetiske styrker i Afghanistan.

Beboere siger, at minerne var blevet kastet ned fra luften i løbet af natten til mandag.

»I aftes omkring kl. 01 hørte vi mærkelige lyde, noget fløjtede, og så faldt det hele ned,« siger en mand, der angiver sit navn som Sergey, ifølge Reuters.

Hvert grønt rør på størrelse med en liter vand er fyldt med cirka 1,4 kilo sprængstof.

164 lande, heriblandt Ukraine, skrev i 1997 ifølge AP under på et forbud mod spredbare antipersonelminer som dem, men altså nu er begyndt at fjerne i Kharkiv.