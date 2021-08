En koloni af bier, der havde en 50 kilo tung bikube, valgte at gå til angreb på forbipasserende.

For 30. juli midt på dagen gik det vildt for sig i den amerikanske by Marana i staten Arizona.

Brandfolk blev tilkaldt til et boligområde, hvor tre personer var blevet angrebet af en hær af bier.

»Tre patienter, der er blevet stukket omkring 100 gange, er kørt til til opsyn,« lyder det i opslaget fra Northwest Fire District på Facebook.

Den ene af de tre – en mand – er død af sine kvæstelser, mens de to andre er indlagt.

Da redningsfolk kom de tilskadekomne til undsætning, blev tre brandmænd også stukket af de angrebslystne bier, hvor en af dem måtte indlægges. Han blev heldigvis udskrevet kort tid efter.

Men ellers gik redningsarbejdet ud på at få fjernet bikuben, så bierne i den ikke skulle gøre mere skade.

»Biavlere har dræbt næsten alle bierne og har fjernet bikuben,« siger Marana Politi ifølge CNN.