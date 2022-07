Lyt til artiklen

En særligt farlig bakterie, som er resistent overfor antibiotika, er fundet i talrige stikprøver af britisk svinekød.

Det skriver The Guardian.

De britiske myndigheder har udført en række kontroller af britisk svinekød, som var mærket med det britiske kvalitetsmærke Red Tractor, såvel som af en række andre produkter, som er kendt for at være økologiske eller være produceret under høj dyrevelfærd.

Her viste det sig at hele ti procent af stikprøverne var inficeret med en type af bakterierne enterokokker, som er særligt resistente overfor antibiotika.

The Guardian beskriver, at bakterierne viser overfølsomhed overfor typer af antibiotika, som i forvejen kun bruges i særlige nødstilfælde for at undgå at skabe yderligere resistens hos bakterierne.

Bakterierne kan skabe infektioner i urinvejene og i sår. I sjældne tilfælde kan de inficere blodomløbet, hjertet og hjernen.

Bakteriers resistens overfor antibiotika er et stigende problem over hele verden. En af de faktorer, som især skubber på den udvikling er landbrugets omfattende brug af antibiotika i forbindelse med produktionen af kød.