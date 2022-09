Lyt til artiklen

Man plejer at sige, at intet nyt er godt nyt.

Det er dog ikke tilfældet i Slovakiet, hvor myndighederne mandag meddelte, at man stadig ikke ved, hvor en farlig og forsvunden tiger på fri fod befinder sig.

Det skriver Mirror.

Tigeren har nu hærget i tre byer og krydset en landegrænse.

Den er nemlig flygtet fra en Zoologisk Have i nabolandet Ukraine i forbindelse med en flytning grundet krigen, lyder det fra direktøren for den private zoo, Miroslav Bural.

Men hvor tigeren befinder sig netop nu, vides altså ikke.

Senest er den set i byen Ulic i Slovakiet, hvor en nationalpark har sat kameraer i op. Optagelser derfra viser, at der er fare på færde, fordi tigeren kan ses på fri fod.

I byen lever beboerne derfor i frygt for at pludselig stå ansigt til ansigt med det stærke rovdyr.

For at undgå den situation har myndighederne advaret folk om at være udenfor for længe.

Hvordan tigeren er stukket af, er stadig usikkert.