Montreal-aftale gjorde det af med freon - troede man. Nu lyder en alarm, og mistanken retter sig mod Østasien.

Washington. Videnskabsfolk har målt, at indholdet af en bestemt type freon, der ødelægger ozonlaget rundt om jorden, igen stiger, selv om de såkaldte CFC-gasser er totalt forbudte.

Det antyder, at der sker alvorlige overtrædelser af Montreal-Protokollen, og mistanken retter sig mod Østasien.

Da der opstod et hul i ozonlaget, enedes verdens lande i 1987 om at udfase de ozonødelæggende gasser. Ozonlaget beskytter mod farlige ultraviolette stråler fra Solen.

Freon blev typisk brugt i køleskabe og luftkølingsanlæg og ved fremstilling af skumplader.

Montreal-Protokollen anses for den mest vellykkede internationale aftale til beskyttelse af jordens miljø.

Men fra 2013 er udledningen af den næsthyppigste CFC-gas begyndt at stige ifølge et studie, der offentliggøres i magasinet Nature. Gassen hedder CFC11.

- Det er den mest overraskende og uventede observation, jeg har gjort under mine målinger gennem 27 år, siger lederen af studiet, Stephen Montzka. Han er forsker ved USA's organ for oceaniske og atmosfæriske studier (NOAA).

- Udledningerne i dag er cirka de samme, som de var for 20 år siden, siger han.

Landene rundt om i verden har ellers siden 2006 meldt, at de helt har stoppet produktionen.

Men målinger fra en række stationer synes at vise, at den ozonødelæggende gas stadig produceres omkring Kina, Mongoliet og de to koreanske lande. Videnskabsfolk kan bare ikke sige med sikkerhed hvor.

Det CFC11, der er opdaget, kan være et biprodukt ved produktion af andre emner. Men under alle omstændigheder er der pligt til at indfange gasserne.

Ross Salawitch, der er forsker i atmosfæriske forhold på University of Maryland, mener, der er tale om "slyngelagtig produktion", som skal stoppes.

/ritzau/AP