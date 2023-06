De kører direkte ind i en bil.

Og de gør det med vilje.

En farlig trend har bredt sig i England.

Det skriver Sky News.

Den nye trend bliver kaldt 'crash for cash', og den går ud på, at knallerter og scootere med vilje brager ind i biler for at få udbetalt forsikringspenge.

I London alene har der inden for de seneste to år været 2.200 sager.

Forsikringsselskaberne skønner, ifølge Sky News, at der er forsøgt svindlet for næsten 300 millioner kroner.

Knallertkørerne gemmer sig typisk på en sidevej, hvorefter de kører direkte ind i en bil. De plejer så at kaste sig ned på jorden for at gøre det hele mere dramatisk, hvorefter de tager billeder.

Nogle gange har svindleren en medskyldig med, der skal fungere som vidne.

Ursula Jallow er direktør for Insurance Fraud Bureau, der beskæftiger sig med forsikringssvindel. Til Sky News siger hun:

»Det er blevet en epidemi i vores hovedstad. Disse farlige svindlere kører med hovedet først ind i intetanende bilister og efterlader utallige ofre bange, og forsikringsselskaberne står over for falske krav om millionerstatninger.«

Matthew Stevens, der er anti-svindeldirektør i forsikringsselskabet Hastings Direct, bakker op.

»Det er en klar demonstration af, at disse kriminelle ikke tager hensyn til den offentlige sikkerhed og ingen bekymring har for uskyldige og intetanende trafikanter, som ofte efterlades traumatiserede efter disse hændelser,« siger han.