I Danmark har sommeren mest af alt været pjaskvåd, men i mange andre dele af Europa har den været varm og knastør.

Flere steder har hedebølger hærget, og det kommer også til udtryk i en ny rekordmåling.

Det skriver The Guardian.

I Payerne i det vestlige Schweiz sendte MétéoSuisse, deres udgave af DMI, en vejrballon op.

Først ved 5.298 meters højde ramte den nul-graders-linjen, som er den højde, hvor temperaturen falder til frysepunktet.

Det er det højeste punkt for linjen, siden målingerne begyndte i 1954, og det er en stigning på 114 fra sidste år, hvor den hidtil højeste måling blev nået.

Især i bjergrige regioner anses linjen for at være et centralt, meteorologisk målepunkt, og ifølge MétéoSuisse påvirker den både vegetation, snegrænsen, vandets kredsløb, hvilket har indvirkning på levestederne for mennesker, dyr og planter.

Fra 1991 til 2020 har gennemsnitshøjden for linjen været 2.570 meter, hvor den har ligger imellem 1000 til 2000 meter om vinteren, mens den om sommeren har været oppe i 3.000 til 4.000 meters højde.

Men de seneste sæsoner er den altså gået markant opad.

'Menneskeskabte klimaændringer fået højden af ​​nul-graders-linjen til at stige betydeligt i hver sæson,' skriver MétéoSuisse.

Ifølge eksperter er det ekstraordinært område med højtryk på tværs af Europa, centreret om alperne, der har skabt en kuppel af varme, som forventes at bringe temperaturerne op i rekordterritorier de kommende dage.