»Dos painkillers por favor« er det let at forestille sig en amerikansk turist forsøge at fremstamme i ferieparadiset omkring Cancun og Tulum på Yucatán-halvøen i Mexico.

Et yndet sted for blandt andet unge spring break-festturister.

Men udover lidt lindring for de slemme tømmermænd og lidt ondt i sombreroen efter en flaske mezcal, en bucket fuld af margaritas og utallige coronaer, sælger flere apoteker også frit piller, man normalt skal have recept for at få. Med helt andre ting i.

Mediet Vice har sammen med narkotest-firmaet Bunk Police undersøgt indholdet af medicin, man kan købe i de mange lokale apoteker i turistområderne.

Og her er der dårligt nyt.

Undersøgelsen viste angiveligt, at nogle af de her apoteker sælger piller med det voldsomt stærke og dødbringende fentanyl og det vanedannende meth.

Fentanyl beskrives ofte som værende 50 gange stærkere end heroin og 100 gange stærkere end morfin, mens meth – metamfetamin – kendes fra Breaking Bad og ifølge sundhed.dk kan skade hjernen.

Ifølge Vice kommer mange af de her piller i turistrettet indpakning med engelske ord på indpakningen, og det er et tegn på, at de bliver produceret og distribueret af Mexicos mange magtfulde narkokarteller.

Det bekræfter DEA, USAs føderale narkotika-enhed, og eksperter over for Vice.

Men det var ikke kun pillerne og deres indhold, der vækker lidt opsigt, når man læser mediets historie.

De fortæller således også, at de besøgte omkring 30 forskellige apoteker rundt omkring de områder af den mexicanske kyst, der er populært hos vestlige turister, for at købe billige medikamenter, der normalt kræver recept – uden problemer.

I Cabo San Lucas i det nordvestlige Mexico spurgte de efter angst-medikamentet Xanax, men den ansatte i apoteket, havde vist fået et tip op, at amerikanske journalister luskede rundt.

»De skærer hovedet af jer,« sagde den ansatte ifølge Vice, mens journalisterne var på vej ud af butikken igen.

Det amerikanske udenrigsministerium udsendte tilsvarende tidligere i år en advarsel for rejsende i Mexico:

»Vær forsigtig, når du køber medicin i Mexico. [ …] Disse piller fremstilles nogle gange som OxyContin, Percocet, Xanax og andre, og de kan indeholde dødelige doser af fentanyl.«