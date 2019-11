Både Det Konservative Parti og arbejderpartiet Labour har ifølge Farage "forrådt brexit fuldstændigt".

Lederen af Brexitpartiet, Nigel Farage, advarer om, at premierminister Boris Johnsons brexitaftale med EU ikke vil føre til det brexit, som befolkningen ønsker.

Han siger også, at der må indgås en større politisk alliance, som kan gennemføre brexit.

- Jeg opfordrer Boris Johnson til at opgive denne aftale, fordi det ikke er brexit.

- Opgiv den - for om nogle få uger, så vil folk opdage, hvad du har skrevet under på, og de vil ikke synes om det, siger han på et pressemøde fredag i London.

Farage siger videre, at intet parti ejer brexitafstemningen, og at brexit overskrider alle traditionelle alliancer og tilhørsforhold og skaber nye kløfter.

- Derfor er det bedste, at der oprettes en form for alliance, som gennemfører vores udtræden af EU, siger Farage.

Han ønsker at kappe alle bånd til EU uden nogen form for aftale.

Farage kritiserer ikke kun Det Konservative Parti, men også arbejderpartiet Labour, som han siger "har forrådt brexit fuldstændigt".

Farages parti vandt valget til Europa-Parlamentet i maj.

Hans parti har i efteråret holdt en række møder uden for London og under mediernes radar med frustrerede vælgere.

Imens har offentligheden haft fokus på parlamentets stridigheder med den konservative regering under premierminister Boris Johnson.

I stedet for en traditionel partikongres holdt Brexitpartiet en turné i september med ni store møder forskellige steder i landet - i Colchester, Lincoln, Doncaster, Sedgefield, Southport, Telford, Newport, Exeter og Maidstone forud for London-mødet fredag.

Møderne har været udformet efter amerikansk forbillede med store højttalere, musik, lysshow, aftalte tilråb, stående bifald og masser af slogans.

Johnson har ikke vist interesse for nogen aftale med Farage og hans parti.

