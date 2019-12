Jack Merritt og Saskia Jones var ofrene for en terrorhandling fredag eftermiddag, da prøveløsladte Usman Khan myrdede dem ved London Bridge.

Merritts far har opfordret til, at sønnens død ikke skulle bruges som politisk ammunition i Storbritannien. Men det har blandt andet Boris Johnson ikke lyttet til.

Efter angrebet på London Bridge har den engelske premierminister kritiseret tidlige prøveløsladelser.

»Jeg mener simpelthen ikke, at de automatiske, tidlige løsladelser, hvor man skærer halvdelen af en dom og lukker meget alvorlige, voldelige kriminelle ud tidligt, virker. Vi har tydelige beviser på, at det ikke virker,« sagde Boris Johnson ifølge BBC.

Don’t use my son’s death, and his and his colleague’s photos - to promote your vile propaganda. Jack stood against everything you stand for - hatred, division, ignorance. https://t.co/R8LO16lugk — David Merritt (@butwhatifitsall) December 1, 2019

Det, samt to avisforsider fra Daily Mail og Daily Express, hvor Boris Johnson udtaler sig, har fået David Merritt til at reagere på de sociale medier.

Han skriver på Twitter:

'I skal ikke bruge min søns død og billedet af ham og kollegaen til at promovere jeres ondskabsfulde propaganda,' skriver han og fortsætter:

'Jack var modstander af alt det, I står for - had, splittelse og ignorance.'

Også lederen for de liberale demokrater, Jo Swinson, mener, at Johnson er gået langt over stregen.

»Du har et samfund, som står sammen på en fantastisk måde, og så prøver premierministeren at gøre det til en del af valgkampen. Jeg synes, det er smagløst,« siger hun ifølge Dagbladet.

Jack Merrit studerede jura på University of Manchester, inden han fra 2016 til 2017 gik på University of Cambridge.

Han koordinerede en konference for tidligere indsatte i den historiske bygning Fishmongers Hall.

23-årige Saskia Jones deltog til selvsamme konference. Hun er uddannet fra Cambridge University.

Nyhedsbureauet Reuters har tidligere skrevet, at Islamisk Stat har taget skylden for terrorangrebet. Usman Khan blev skudt og dræbt af det britiske politi.

Den 28-årige Khan blev i 2012 kendt skyldig i lovovertrædelser med forbindelse til terrorisme. Seks år senere blev han prøveløsladt.

»Han blev prøveløsladt fra fængslet i december 2018, og nu er et af hovedelementerne i efterforskningen at finde ud af, hvordan han lykkedes med at gennemføre angrebet,« sagde Neil Basu, talsmand for det britiske antiterrorkorps, natten til lørdag.