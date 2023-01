Lyt til artiklen

Amerikanske Patrick Holland havde kun stået på ventelisten til et nyt hjerte i et par uger, da der kom gode nyheder.

Den 56-årige Alaska-beboer fik at vide, at et nyt hjerte ventede på ham på Washington Medical Center i Seattle.

Alt han skulle gøre var at hoppe på et fly.

»Det var skræmmende at høre, at jeg ville få transplantationen, hvis jeg skal være ærlig. Jeg var skræmt fra liv og sans. Og så blev jeg begejstret,« fortæller han til CNN.

Han skyndte sig til lufthavnen sammen med sin bror, men så begyndte tingene at gå skævt.

Flyet, som skulle flyve ham til Seattle, var nemlig aflyst på grund af den snestorm, som store dele af USA i sidste uge blev ramt af.

Lufthavnspersonalet sørgede dog for, at han kom med et andet fly, men det blev omdirigeret undervejs og landede et helt andet sted.

»Jeg gik i panik, og min værste frygt overvældede mig. Når du hører det (at du er landet et andet sted, red.), så tænker du, at der er nogen, der donerer sit hjerte til dig, og du forestiller dig ikke, at de kan vente længe.«

Selvom personalet gjorde alt, hvad de kunne for at få ham på et nyt fly, blev de også aflyst, og ikke længe efter blev Patrick Hollands frygt bekræftet, da hospitalet ringede til ham og fortalte, at de blev nødt til at give hjertet til en anden.

Patrick Holland fik et stort hjerteanfald som 29-årig og har siden haft en del komplikationer.

Men faren til syv forsøger at se optimistisk på situationen, og han bebrejder da heller ikke nogen for, at han ikke fik sit nye hjerte i denne omgang – i hvert fald ikke andre end sig selv.

Han er dog ked af det på sin families vegne.

»Der er en stor del af mig, der føler, at jeg svigter dem ved ikke at være i Seattle. Det bebrejder jeg mig selv for.«

Nu vil han i stedet fokusere på at være endnu mere klar til at komme afsted, når telefonen forhåbentlig snart ringer igen, og han vil sågar forsøge at finde et midlertidigt hjem i Seattle.