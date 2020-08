Søndag morgen fandt en forbipasserende to teenagedrenge efterladt på en kirkegård i Stockholm. De var blevet bortført, voldtaget og misbrugt i næsten ti timer.

Nu står en af gerningsmændenes far frem.

Kort efter man fandt de to drenge, blev to mænd anholdt. Den ene er 18 år og den anden 21 år. Begge er nu varetægtsfængslet og sigtet for frihedsberøvelse, overfald, voldtægt og røveri, skriver Aftonbladet.

Det hævdes også, at gerningsmændene havde forsøgt at begrave drengene i live.

»Hvis jeg finder ud af, at det faktisk var ham, hvis det bliver bevist, at han har gjort alt, han er beskyldt for, så vil det være svært at tilgive ham,« siger faren til den ene af de to gerningsmænd til Aftonbladet.

Han fortæller også, at hans søn ringede til sin mor samme nat, som overgrebet stod på. Under opkaldet lød han glad, havde moren tænkt.

Han havde fortalt hende, at hun ikke skulle være bekymret, og at han snart kom hjem.

Faren forklarer, at siden sønnen blev 18 år, så har forældrene været magtesløse. Deres søn har allerede har domme for brandstiftelse og besiddelse af stoffer.

Det var angiveligt også et forsøg på at sælge de to teenagedrenge narkotika, der førte gerningsmænd og forudrettede sammen.

De to teenagedrenge havde sagt nej, da de var blevet tilbudt at købe stoffer af de to unge mænd. Dette er dog ikke bekræftet af politiet.