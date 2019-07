En amerikansk far til seks er omkommet i en vanvidsulykke, mens han var på stranden.

Ulykken fandt sted på stranden Oak Island i delstaten North Carolina. Her var Lee Dingle på 37 af sted med tre sine seks børn, da han blev ramt af en massiv bølge, som væltede ham omkuld.

Faldet var så voldsomt, at han brækkede nakken, da han ramte sandet. Samtidig hævede hans svælg så meget, at hans hjerne var uden ilt for længe til, at han kunne reddes.

Det har fået Lee Dingles kone Shannon Dingle til at gå på Instagram og beskrive den tragedie, som har ramt familien.