Hvad får en 21-årig norsk mand til at dræbe sin 17-årige stedsøster og gå amok med skydevåben i en moské?

Ifølge den formodede gerningsmand Philip Manshaus' far må den 21-årige mand være blevet hjernevasket.

»Det er dybt tragisk og ubegribeligt. Jeg forstår ikke, hvem der står bag sådan en hjernevask af unge mennesker og får dem til at udføre så grusomme handlinger,« siger faren via sin advokat Vibeke Hein Bæra ifølge VG.

Hans udtalelse kommer, efter Philip Manshaus fredag sagde ja til at blive afhørt af politiet. Under den timelange afhøring erkendte den mistænkte de faktiske forhold i sagen.

Han har dog endnu ikke taget stilling til skyldsspørgsmålet.

Philip Manshaus var bevæbnet og iført vest, hjelm og kamera, da han sidste lørdag eftermiddag ankom til al-Noor-moskéen i byen Bærum ikke langt fra Norges hovedstad Oslo.

Han åbnede ild, men to mænd overmandede ham, inden nogen kom alvorligt til skade.

To timer forinden angrebet havde Philip Manshaus ifølge politiet dræbt sin 17-årige stedsøster i gerningsmandens eget hjem.

Politiet afviser at udtale sig om, hvordan den unge kvinde blev dræbt.

Den terrormistænkte nordmand er indtil videre varetægtsfængslet i fire uger, mens efterforskningen pågår.

Det blev besluttet ved et grundlovsforhør mandag eftermiddag.

Under retsmødet, hvor den sigtede smilende lod sig fotografere af den fremmødte presse, var det med to blå øjne og adskillige blå mærker tydeligt, at han var blevet overmandet to dage forinden.