Først mistede han sin datter. Så mistede han sin hukommelse. Og så mistede han på en måde sin datter igen.

Sådan kunne det i hvert fald føles for 49-årige Paul Jones, der efter en sjælden hjernevirus havde fået slettet det frygtelige minde om drabet på datteren April Jones, der forsvandt i 2012. Hans hustru måtte således overbringe ham de frygtelige nyheder én gang til.

Det skriver Mirror.

»Hvor meget mere kan min familie klare?« siger en tårevædet Coral Jones til mediet, efter hun både har mistet sin femårige datter, og den ægtemand hun engang kendte.

Coral og Paul Jones ved datterens begravelse i september 2013, før han blev ramt af hjernebetændelse. Foto: REBECCA NADEN Coral og Paul Jones ved datterens begravelse i september 2013, før han blev ramt af hjernebetændelse. Foto: REBECCA NADEN

Efter at være blevet ramt af en sjælden hjernebetændelse forårsaget af et tilsyneladende harmløst forkølelsessår, blev Paul Jones indlagt på hospitalet med et omfattende hukommelsessvigt, hvis lige lægerne ifølge Mirror aldrig havde oplevet. Her spurgte han undrende sin hustru Coral Jone, hvorfor deres datter April Jones, endnu ikke havde besøgt ham på hospitalet.

Hjernebetændelse (Encephalitis) Hjernebetændelse kan i sjældne tilfælde forårsages af mæslinger, skoldkopper, fåresyge og røde hunde, mens herpes er den hyppigste årsag. I særligt slemme og ubehandlede tilfælde kan virussen få hjernen til at svulme op, så kraniet presser og til sidst ødelægger nervecellerne med svær hjerneskade til følge. Symptomerne er: Hovedpine (ofte meget svær)

Feber (moderat)

Træthed

Svimmelhed

I alvorligere tilfælde kan den syge udvikle personlighedsforandringer, forvirring og påvirket bevidsthedsniveau. Nogle gange opstår kramper og lammelser. Der er ofte tegn på samtidig infektion i hjernehinderne med blandt andet nakke- og rygstivhed

I sjældne tilfælde kan der opstå kramper eller lammelser af arme og ben Kilde: Netdoktor.dk

Knust af sorg måtte Coral Jones endnu engang fortælle sin mand, hvordan deres datter var blevet kidnappet og dræbt i 2012, mens hendes mand brød sammen over den forfærdelig 'nyhed'.

Femårige pige April Jones forsvandt nær sit hjem i byen Machynlleth i det centrale Wales i oktober 2012. Efter en af de mest omfattende efterforskninger i britisk politis historie, blev den dengang 47-årige Mark Bridger udpeget som gerningsmanden. Han hævdede under den godt en måned lange retssag, at han var kommet til at køre April Jones over og ikke kunne huske, hvor han havde gjort af hendes lig, men endte med at blive dømt for drabet.

Men alt dette er slettet fra Paul Jones' hukommelse. Efter sin invaliderende hjernebetændelse har han mistet store bidder af sine minder, så han måtte spørge sin hustru, hvem den lille pige i familiens fotoalbum var, og hvorfor hun ikke havde besøgt ham på hospitalet.

Mark Bridger blev dømt for drabet. Foto: HO Mark Bridger blev dømt for drabet. Foto: HO

Tårevædet måtte Coral Jones fortælle ham om drabet, mens hun skånede ham for de værste detaljer.

»Han brød sammen. Det var en forfærdelig samtale, fordi han var så emotionel, og det var svært for mig at tale om det. Jeg kunne ikke fortsætte. Jeg kunne ikke fortælle ham mere. Det var som et gennemleve det én gang til,« siger den 46-årige britiske kvinde.

Siden datterens forsvinden havde Paul Jones søgt trøst i daglige gåture med hundene, hvor de havde undervejs havde bundet en lyserød sløjfe om en port for at mindes April Jones. I dag kan familiefaderen dog hverken huske datteren, porten eller vejen derhen.

Lyserøde sløjfer blev bundet om et rækværk i Machynlleth til minde om den lille pige. Foto: REBECCA NADEN Lyserøde sløjfer blev bundet om et rækværk i Machynlleth til minde om den lille pige. Foto: REBECCA NADEN

Han skal have hjælp til basale ting som at bade og spise, fortæller Coral Jones, som føler, hun har mistet sin ægtemand.

»Jeg har allerede mistet min datter, og nu har jeg også mistet min sjælefrænde og min støtte, og jeg føler mig så alene. Paul er den eneste, der kan forstå min smerte efter at have mistet April. Folk sagde, at vi ville gå fra hinanden, efter hun døde, men vi trodsede alle odds, og det var os to mod resten af verden. Nu ved jeg, at vores ægteskab aldrig bliver det samme,« siger Coral Jones.

Gerningsmanden Mark Bridgerhar aldrig tilstået drabet på April Jones, og trods en omfattende eftersøgning blev hele pigens lig aldrig fundet. På Mark Bridgers bopæl blev der dog fundet af blod og væv, ligesom man også fandt rester af pigens kranie i kaminen. Derfor blev den 52-årige brite i 2013 døbt til fængsel på livstid for drabeb på April Jones i oktober 2012.