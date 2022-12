Lyt til artiklen

Et brutalt drab på fire unge studerende har rystet USA.

I sidste måned blev de fire unge dræbt midt om natten, mens de sov i deres tre-etagers hus i byen Moscow i delstaten Idaho.

Politiet kender endnu ikke motivet eller gerningsmanden.

Derfor udtaler faren til en af de afdøde Idaho University-studerende nu, at gerningsmandens egentlige motiv må have været at dræbe hans 21-årige datter Kaylee Goncalves eller hendes jævnaldrende veninde Madison Mogen.

Faren Steven Gonsalves siger, at det er den logiske forklaring, da gerningsmanden kom ind gennem en skydedør på anden etage. Her dræbte han det unge kærestepar Xana Kernodle og Ethan Chapin.

Gerningmanden fortsatte herefter op på tredje etage og dræbte Kaylee Goncalves og Madison Mogen, der begge lå og sov.

»Morderen behøvede ikke gå ovenpå. Han kunne komme ind og ud uden at gå ovenpå. Jeg bruger min logiske sans. Han valgte at gå derop, selvom han ikke behøvede det,« siger Steven Gonsalves.

Politiets efterforskere har tidligere ment, at motivet for de fire drab skyldtes kæresteparret Xana Kernodle og Ethan Chapin.

Men onsdag i sidste uge droppede politiet den teori, da der ikke var beviser for, at de fire studerende var særligt udsatte eller havde fjender.

