Han havde lige gjort rent i hele huset, støvsuget og sat blomster frem, så det stod klar, til de kom hjem. Så kom den ubærlige nyhed.

Det passagerfly, hans hustru og deres lille datter sad i, var styrtet ned.

»Det første, du tænker, er, at du ikke kan tro det. Og jeg kan stadig ikke tro det,« fortæller canadiske Hamed Esmaeilion, der har iranske rødder, til CBC News.

Hans hustru - Parisa Eghbalian på 42 år - og deres datter - Reera på ni år - var blandt de 63 canadiske statsborgere, der tidligt onsdag morgen mistede livet, da det ukrainske passagerfly, de sad i, styrtede ned ved Tehran i Iran.

Hamed Esmaeilion ses her med hustruen Parisa Eghbalian og datteren Reera. Foto: Hamed Esmaeilion

Alle 167 passagerer om bord på flyet mistede livet.

Det samme gjorde de ni besætningsmedlemmer.

Senere samme dag måtte Hamed Esmaeilion, der sammen med familien flyttede til canadiske Toronto for ni år siden, foretage en tung og svær opringning.

Han ringede til datterens skole, Adrienne Clarkson Public School.

»Jeg ringede normalt for at sige, når hun ikke kunne møde op, men det skete sjældent. Denne gang måtte jeg sige til dem, at Reera ville være fraværende for evigt,« fortæller Hamed Esmaeilion med grødet stemme.

Til Bloomberg har han forklaret, at hans hustru og deres datter var rejst til Iran for at deltage i Parisas søsters forlovelsesfest.

Han blev tilbage i Toronto, hvor han arbejder som tandlæge i en praksis, han havde sammen med sin hustru.

»Jeg var lige blevet færdig med at støvesuge og sætte blomster frem og gøre klar til at tage mod lufthavnen. Og så fik jeg de forfærdelige nyheder,« fortæller han.

»Hun (Parisa, red.) var mit livs kærlighed i 20 år. Hun var en vidunderlig kvinde, og hun var meget, meget intelligent og altid ovenpå,« tilføjer han.

Irans militær erkendte natten til lørdag, at man 'utilsigtet' kom til at skyde det urkainske passagerfly ned på grund af en 'menneskelig fejl'.

'Den Islamiske Republik Iran beklager denne katastrofale fejl dybt.'

'Mine tanker og bønner går til de sørgende familier. Jeg giver mine mest dybtfølte kondolencer,' skriver Irans præsident Hassan Rouhani på Twitter.