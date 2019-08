Bryer Schmegelsky, den ene af de to drabsmistænke teenager i Canada, havde en svær opvækst med lidt opmærksomhed, hvilket hans far, Alan Schmegelsky, nu tænker tilbage på.

Det fortæller han i et interview med 60 Minutes, skriver mediet news.au.com.

Alan Schmegelsky, faderen til den drabsmistænkte Bryer Schmegelsky, har de seneste uger set på, at hans søn først er blevet mistænkt i tre drabsssager, for efterfølgende at miste sin søn.

Derfor tøver Alan Schmegelsky ikke med at kalde den seneste tid for sit værste mareridt nogensinde og indrømmer samtidig, at der formentlig var sider af sønnen, som han ikke kendte til.

»Siden hans mor flyttede fra os, har han været vred. Og han havde mange perioder med lidt opmærksomhed, og det ved jeg godt. Han blev opdraget af YouTube og videospil, og han kunne have fået en bedre opdragelse,« lyder det fra Alan Schmegelsky.

Alan Schmegelskys nu afdøde søn, Bryer Schmegelsky, er sammen med Kam McLeod hovedmistænkte i tre drabssager, som har chokeret verden over.

De to teenagere er mistænkt for at have dræbt kæresteparret 24-årige Chynna Deese fra Charlotte i North Carolina, USA og den 23-årige Lucas Fowler fra Sydney i Australien, samt 64-årige Leonard Dyck., hvorfor en stor eftersøgning af de to teenagere blev igangsat.

Eftersøgningen stoppede dog, da Bryer Schmegelsky og Kam McLeod selv blev fundet døde.

Lucas Fowler og Chynna Deese er parret, der blev myrdet i Canada. Foto: FAMILY HANDOUT

I interviewet med '60 Minutes' sender Alan Schmegelsky også en stor kondolence til pårørende og venner til de tre dræbte.

Men selvom andre kalder Bryer Schmegelsky en morder, gør Alan Schmegelsky det ikke. I hvert fald ikke endnu.

»Jeg kommer ikke til at kalde min søn en morder, før jeg får beviser. Ingen ved, hvad der er sket,« påpeger han.

Bryer Schmegelsky og Kam McLeod blev fundet døde i en canadisk skov efter en menneskejagt på 15 dage. Kevin Hackett, der er politikommissær i British Columbia siger, at de har væsentlige beviser for, at de to unge er skyldige.