»Han er på en selvmordsmission. Han ønsker, at gøre ende på sin smerte«

Sådan lyder det fra Alan Schmegelsky, hvis 18-årige søn er mistænkt for at stå bag tre brutale mord i Canada.

Han er overbevist om, at det kun er et spørgsmål om tid, før hans søn, Bryer Schmegelsky, er død.

Det fortæller han ifølge National Post i et tårevædet interview, som han afslutter med ordene: »Han vil være død i dag eller i morgen. Det ved jeg. Hvil i fred Bryer. Jeg elsker dig. Jeg er så ked af, at alt det her skulle ske, og at jeg ikke kunne redde dig.«

Siden onsdag har en landsdækkende menneskejagt på 18-årige Bryer Schmegelsky og hans bedste ven, Kam McLeod på 19, pågået i British Columbia, Canada.

De to teenagedrenge er mistænkt for på koldblodig vis at myrdet kæresteparret Chynna Noelle Deese (24) og Lucas Robertson Fowler (23) og 64-årige Leonard Dyck.

Alle tre blev fundet dræbt på en sparsomt trafikeret motorvej i den nordlige del af British Columbia. Chynna Noelle Deese og Lucas Robertson Fowler den 15. juli og Leonard Dycks fire dage - senere adskillige hundrede kilometer fra det første gerningssted.

Ikke langt fra Leonard Dycks lig fandt politiet Bryer Schmegelsky og Kam McLeods udbrændte truck. Oprindeligt frygtede man derfor, at de to teenagere også var blevet dræbt, men da de blev spottet i Saskatchewan - mere end 2000 kilometer fra, vores deres truck blev fundet - ændrede politiet deres teori.

Politiet leder efter de to teenagere i det nordlige Manitoba, hvor de har grund til at tro, de befinder sig. Foto: RCMP HANDOUT Vis mere Politiet leder efter de to teenagere i det nordlige Manitoba, hvor de har grund til at tro, de befinder sig. Foto: RCMP HANDOUT

Alan Schmegelsky har fortalt den canadiske presse, hvordan ham og hans ekskone blev separeret, da deres søn var fem år gammel. Sammen med sin mor flyttede den lille dreng til Port Alberni, hvor han i folkeskolen mødte Kam McLeod, som han hurtigt blev bedste venner med.

Selvom drengene, ifølge Alan Schmegelsky var 'gode drenge', der aldrig kom i problemer, havde hans søn store problemer derhjemme.

»Han er ikke blevet plejet. Han har ikke et kørekort. Han har aldrig lært at cykle. Han higede efter kærlighed og omsorg. Han har ikke haft gode indflydelser - det har været Youtube og computerspil,« siger Alan Schmegelsky.

Ifølge ham elskede sønnen særligt skydespil.

Bryer Schmegelsky på overvågningsbilleder fra en butik i Saskatchewan. Foto: HANDOUT Vis mere Bryer Schmegelsky på overvågningsbilleder fra en butik i Saskatchewan. Foto: HANDOUT

Tidligere i år dimitterede Bryer Schmegelsky fra gymnasiet, hvorefter han fik job i den lokale Walmart (stort amerikansk shoppingcenter, red.). Den 18-årige dreng var dog ifølge sin far skuffet over jobbet og besluttede sig derfor for - sammen med Kam McLeod - at tage til Alberta for at finde arbejde.

Det var i hvert fald, hvad de fortalte deres forældre, men nu tyder det på, at de to havde helt andre - og mere dystre - planer.

Alan Schmegelsky mindes, hvordan hans søn for nyligt købte et pænt sort jakkesæt for de penge, som han havde tjent i Walmart.

»Nu har jeg indset, at det skal være hans begravelsestøj.«