Et canadisk kærestepar blev den 15. juli fundet dræbt langs en motorvej i Canada. Faderen til en af de to formodede, forsvundne gerningsmænd mener dog ikke, at hans søn kan have begået mordene.

»Det eneste, som giver mening, er, at de var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt,« siger faderen, Alan Schmegelsky til den lokale avis, CHEK News.

Kæresteparret Chynna Noelle Deese (24) og Lucas Robertson Fowler (23) blev i sidste uge fundet dræbt ved siden af deres køretøj på en sparsomt trafikeret motorvej i den nordlige del af provinsen British Columbia.

To teenagere, den 19-årige Kam McLeod og den 18-årige Bryer Schmegelsky, er sidenhen blevet udpeget til at være hovedmistænkte i sagen.

Kam McLeod og Bryer Schmegelsky er mistænkt for at stå bag tre mord i Canada. Foto: HANDOUT

De skulle også have begået endnu et mord på en tredje uidentificeret person. De har siden fredag i sidste uge været meldt savnet.

Faderen til Bryer Schmegelsky fortæller til avisen, at drengene var glade for at spille videospil, og at de plejede at lege krig i skoven.

De er hverken voldelige eller har tidligere været involveret i kriminalitet.

Alan Schmegelsky kan dog godt forestille sig, at teenagerne måske har været vidner til drabet på den uidentificerede mand, og at de så er flygtet fra stedet. Heraf kommentaren om, at de måtte have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Kam McLeod og Bryer Schmegelsky er blevet spottet i en grå Toyota Rav 4 fra 2011. Foto: HANDOUT

Den 12. juli skulle sønnen havde skrevet en sms til faderen, hvor han forklarede, at de to drenge skulle til Alberta, og at de derfor ikke ville have adgang til internet i et stykke tid.

Det var tre dage før, at kæresteparret blev fundet dræbt.

Canadisk politi fortalte tirsdag, at drengene var blevet set af vidner i Saskatchewan, midt i landet. De mistænkte skal også have byttet bil.

Politiet anser de to teenagere som farlige og har bedt offentligheden om ikke at kontakte dem, hvis de støder på mændene. I stedet skal man kontakte politiet.