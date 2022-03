Sent mandag eftermiddag fik Lars Van Der Bech en foruroligende besked fra sin 19-årige datter Bjørk.

»Hun sender en besked om, at der er sket noget mærkeligt på hendes skole og vedhæfter nogle billeder af artikler fra svenske medier,« fortæller danske Lars Van Der Bech, som har boet i Malmø med sin familie de sidste 15 år.

Bjørk, der går i 3. G, fortæller, at hun og en gruppe klassekammerater sad i et aulaområde og forberedte noget gruppearbejde, da de pludselig så en bil, der kom kørende i høj fart.

»Der kommer en mand løbende ud med trukket våben, og da han kommer lidt tættere på, kan de se, det er en politimand.«

Lars Van Der Bech er lykkelig for, at hans 19-årige datter Bjørk er i god behold efter en voldsom hændelse på et gymnasium i Malmø mandag eftermiddag. (Privatfoto)

Politibetjenten beder eleverne forlade skolen med det samme, og eleverne skynder sig ud.

»De løber ud uden jakker, en af dem er også uden sko, og min datter lader sin computer stå tændt på det bord, de har arbejdet ved,« fortæller Lars Van Der Bech.

Eleverne får ikke at vide, hvad der er sket, men de oplever det, som om der er et angreb i gang, fordi der ankommer mere og mere politi til stedet.

Bjørk og nogle af hendes veninder finder en bus og kører direkte hjem, hvor hun får verdens største kram, fortæller Lars Van Der Bech.

»Når man får sådan et opkald, så føles det, som om verden går i står. Man når lige at tænke, om det er sådan en Breivik-type, der er gået amok. Som forælder er det et kæmpe chok.«

Han fortæller, at Bjørk og hendes venner selv har taget initiativ til at mødes på en restaurant, hvor de lige nu snakker eftermiddagens begivenheder igennem.

»Hun tager det overraskende godt, og jeg tror, det er rigtigt godt for dem at være sammen og tale om det, der er sket,« siger Lars Van Der Bech.

Hverken han eller Bjørk har fået mere at vide om, hvad der er sket på gymnasiet udover det, der har været fremme i pressen.

Efter at have afsøgt alle lokaler i gymnasiet kunne politiet konkludere, at der ikke var flere sårede, og at der ikke var våben eller sprængstoffer. (Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix)

Her fremgår det, at der mandag eftermiddag var en alvorlig hændelse på gymnasiet, hvor to blev såret og en anholdt.

De to sårede, der begge er blevet kørt på hospitalet, er voksne og ikke elever på skolen, og politiet mener ikke, at der er flere gerningsmænd, ligesom de også har udtalt, at der ikke er flere sårede, og at gymnasiet er gennemsøgt.

Lars Van Der Bech fortæller, at Malmø Latinskole er en stor og gammel skole med flere afdelinger, og at hændelsen skete i en anden afdeling end den, hvor hans datter opholdt sig.

»Normalt er der ikke særligt mange elever på skolen klokken 17, men der var flere, end der plejer, fordi 3.g’erne forbereder sig til deres afgangseksamener samtidig med, at nogle elever øvede en musikforestilling.«

Der var også en form for foredrag på skolen, fortæller Lars Van Der Bech.

Han fortæller, at flere elever skyndte sig så meget, da de skulle forlade skolen, at de kom afsted uden telefoner, og at der derfor har været mange bekymrede forældre, der skrev til hinanden for at sikre sig, at deres børn var i sikkerhed.

»Man aner jo ikke, hvad der sker.«

Aftonbladet skrev mandag aften, at det var en ung mand, som gik amok på gymnasiet med økse og kniv, oplysningerne er dog ikke bekræftet af politiet.