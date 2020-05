Fredag eftermiddag blev 40-årige James Stokoe dolket ihjel, mens han sad i sin sølvfarvede BMW.

Ved siden af sad hans fire-årige søn. Den tragiske episode skete i Thornaby i England. Det skriver The Sun.

Gerningsmanden var til fods, da han trak en kniv, åbnede døren og dolkede James Stokoe flere gange.

Efterfølgende løb flere vidner ud fra deres hus for at hjælpe James Stokoe, der var smurt ind i blod, inden hjælpen kom frem. Desværre var det for sent.

Efter tragedien fandt politiet gerningsmanden og kniven i et hus. Herefter blev forhandlerholdet tilkaldt. Efter fire timer var situationen under kontrol. Gerningsmandens motiv er ukendt.

Den 40-årige far blev beskrevet som 'en værdsat ven for mange mennesker - og en vidunderlig og blid person'. Blandt venner var James Stokoe bedst kendt som 'Big Red'.

»Jeg tror aldrig nogensinde, at samfundet vil glemme disse forfærdelige scener,« sagde et vidne efterfølgende ifølge The Sun.

En talsmand fra politiet har fortalt, at ordensmagten har anholdt en mand i trediverne.

Zoe Wilkinson, en ven af James Stokoe, har oprettet en side, hvor folk kan donere penge, der vil gå til at støtte James Stokoes familie i denne svære tid.

I skrivende stund har mere end 230 personer doneret penge.

Det betyder, at det samlede beløb lige nu er på 5.395 pund. Det svarer til cirka 45.000 danske kroner.

40-årige James Stokoe efterlader sig konen, Alexandra Stokoe, og sønnen, Harry James Stokoe.