En uhyggelig sag fra Georgia, USA, som startede for næsten fire år siden, er endelig afsluttet.

Her blev Curtis Jack anholdt, mistænkt for at have forgiftet sin kun 18 dage gamle datter.

Anklagen gik på, at han havde forgiftet pigen ved at putte kølervæske i hendes brystmælk.

Nu har han fået sin dom, som lyder på 50 års fængsel.

Det skriver NBC.

Pigen blev, som følge af forgiftningen, syg, og det var i den forbindelse, hun blev testet. Den vidste spor fra det kemiske stof, som findes i kølervæske.

Ifølge efterforskerne fik Jack Curtis fat på brystmælken, da han to uger før anholdelsen hentede et par flasker hos moren, som var indlagt efter fødslen.

»Efter at have leveret modermælken til barnets bedstemor, som også passede kvindens anden datter, blev barnet kritisk syg inden for 24 timer, og der opstod mistanke om forgiftning. Jack Curtis indrømmede over for South Fulton Police Department, at han havde tilsat kølervæske til modermælken, skriver politiet i en udtalelse, som er udgivet på de sociale medier.

Faren forklarede videre, at han gjorde det, fordi han ikke havde lyst til at betale børnebidrag.

Den lille pige har det, ifølge sin mor, godt den dag i dag.