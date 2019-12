Tre medlemmer af samme familie - en 52-årig mand, hans niårige datter og en 16-årig beslægtet mand - døde juleaftensdag i en ufattelig drukneulykke i en swimmingpool på Costa del Sol.

Men hvordan i alverden kunne det ske? Jagten på en forklaring er nu sat ind.

Tragedien startede, da den niårige pige pludselig var i problemer i poolen og kaldte på hjælp.

Hendes 52-årige far hoppede i vandet for at hjælpe, men snart var han også i problemer.

Det fik den 16-årige mand - som er i familie med manden og pigen - til at hoppe i vandet også.

Kort efter blev de alle tre fundet druknet, skriver New York Times.

Personalet på Club La Costa World forsøgte at genoplive dem, men de stod ikke til at redde.

Siden har efterforskere forsøgt at finde ud af, hvordan tragedien har kunnet lade sig gøre.

Fokus var i første omgang rettet mod en pumpe, der renser vandet i swimmingpoolen.

Det forklarede Jorge Martin, talsperson for myndighederne i Malaga-provinsen, onsdag:

»Spørgsmålet om, hvorfor pigen, hendes far og et tredje familiemedlem havde problemer med at komme op af poolen, er ved at blive efterforsket.«

Herefter forklarede han, at efterforskerne ser på, om »der var nogle problemer med poolens motor,« og om der var problemer med den suge-mekanisme i pumpen, der renser poolen.

Og der er god grund til at undersøge pumpen, skriver Daily Mail torsdag morgen.

I forbindelse med efterforskningen har man nemlig fundet den nårige piges badehat. Den sad fast i pumpen, som den tilsyneladende var blevet suget ned i.

Øjenvidner har da også beskrevet, hvordan der var en understrøm i poolen - en mand ved navn 'Martin' udtaler, at det var som at svømme 'i en vild flod'.

Ikke desto mindre oplyser resortet torsdag, at poolen er genåbnet, og at myndighederne ikke umiddelbart har kunnet fastslå tekniske problemer, skriver Daily Mail.

Hvis pumpen er årsag til ulykken, er det ikke første gang, en defekt i pumpe har resulteret i en drukneulykke.

New York Times henviser til to lignende sager.

En i 2002, hvor en syvårig druknede i en spa på grund af en kraftig understrøm på grund af et defekt filtreringssystem.

En anden i 2004, hvor en mand og tre børn druknede i en lignende ulykke i et vandland i Texas.

En talsmand fra Club La Costa World, hvor ulykken altså skete, udtaler, at man samarbejder fuldt ud med myndighederne for at klarlægge, hvad der førte til ulykken.

Også de afdøde er blevet undersøgt grundigt for at se, om det kan give en forklaring på tragedien.

Obduktioner fastslog onsdag, at alle tre druknede.

Ingen af dem havde synlige skader på kroppen, ligesom det også blev udelukket, at nogle af dem var blevet forgiftet.

Efterforskerne siger nu, at de fortsat 'holder alle muligheder åbne'.

Den druknede mand og hans datter var britiske statsborgere, mens den 16-årige dreng er amerikaner.

Mandens hustru og parrets andet barn var også på resortet, da ulykken skete.

Yderligere fem familiemedlemmer ankom onsdag til stedet.