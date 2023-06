En vandretur i Texas-ørkenen endte fredag tragisk for en far og hans 14-årige stedsøn.

De to befandt sig i nationalparken Big Bend i 48 graders varme, da sønnen fik det dårligt og mistede bevidstheden, skriver parkadministrationen i en pressemeddelelse.

Det fik faren til at vende tilbage til sin bil for at hente hjælp, mens drengens 21-årige bror forsøgte at bære den 14-årige hjem.

Parkens administration modtog et telefonopkald med anmodning om assistance klokken 18 – men da parkbetjente nåede drengen klokken 19.30, var han afgået ved døden.

Big Bend-nationalparken ligger i det sydlige Texas. Dele af parken er hårdt terræn uden meget sol eller skygge. Foto: B Kay Richter/AP/Ritzau Scanpix

Efterfølgende blev der igangsat en eftersøgning af faren, som blev fundet omkring klokken 20.

Hans bil var kørt galt, og den 31-årige var død på stedet.

De to vandrede på det såkaldte Marufo Vega-spor i nationalparken, der befinder sig i det sydlige Texas nær grænsen til Mexico.

Det er hårdt og – om sommeren – farligt ørkenterræn med adskillige klipper. På store dele af turen er der hverken skygge eller vand.

Som flere andre steder i verden oplever de i Big Bend-nationalparken lige nu ekstrem varme med temperaturer, der dagligt når op mellem 43 og 48 grader, skriver parkadministrationen.