En britisk familie er lagt i ruiner under en ferie i Australien.

De blev mandag ramt af et jordskred, der kom hurtigt og pludseligt, mens de var på vandretur ved Blue Mountains uden for Sydney.

»Det er en ret tragisk scene,« som politiinspektør John Nelson fra New South Wales Police siger ifølge BBC.

Den 49-årige far og en niårig søn døde begge efter at være blevet ramt af nedfaldende sten. Den 50-årige mor og en 14-årig søn er blevet indlagt med alvorlige skader på både hoved og på kroppen – de blev indledningsvist behandlet på stedet, inden de blev fløjet på hospitalet.

Politi til stede ved indgangen til vandrestien, familien benyttede. Foto: STRINGER Vis mere Politi til stede ved indgangen til vandrestien, familien benyttede. Foto: STRINGER

En 15-årige datter slap umiddelbart for alvorligt skader, men behandles for chok. Hun skulle være »ekstremt påvirket«.

»Vi har fokuseret på at tage os af hende og forsøger bare at give hende støtte, mens hendes mor og bror får den bedste medicinske behandling,« siger John Nelson fra New South Wales Police.

Blue Mountains ligger vest for Sydney og er et populært turistmål.

Der har i de seneste uger dog været massivt regnvejr i området, hvilket har været med til at udløse den tragiske ulykke.

Af den grund er flere stier blevet lukket, men den rute – som familien benyttede – var så sent som søndag blev vurderet til at være sikker.

Forholdene har været så vanskelige at arbejde i for redningstjenesten, at faren og den niårige søn først tirsdag har kunnet bringes ud fra ulykkesstedet.