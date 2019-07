En række kunder, der så frem til at stifte bekendtskab med en spritny Ferrari eller Lamborghini, må forberede sig på at se langt efter deres luksusbil.

Det viser sig nemlig, at en far og søn gennem en periode har produceret falske luksusbiler på en fabrik i Brasilien, hvorefter de har solgt bilerne gennem sociale medier.

Det skriver flere internationale medier - heriblandt The Guardian - mens også det lokale politi har delt en række billeder af de nu beslaglagte biler.

Politiet har nu lukket fabrikken samt anholdt og sigtet de to familiemedlemmer for at producere falske luksusbiler.

Politiet i Brasilien har også delt dette billede fra fabrikken, der producerede falske luksusbiler. Foto: Polícia Civil de Santa Catarina

Det var en række producenter af italienske luksusbiler, som gjorde politet opmærksomme på fabrikken og dens salg af falske bilmærker.

Luksusbilerne blev sat til salg på sociale medier for mellem 45.000 og 60.000 amerikanske dollars, hvilket svarer til mellem 300.000 og 400.000 danske kroner - altså et slagtilbud uden lige i forhold til prisen på en ægte Ferrari eller Lamborghini.

Ifølge The Guardian har politiet beslagt i alt otte ufærdige biler, der stod på fabrikken, mens de er gået i gang med at undersøge, hvor stor produktionen af falske biler har været.

Det er uvist, hvilke dele faderen og sønnen har benyttet til at bygge bilerne.