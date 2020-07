Hun var bare tre år og bev angiveligt tortureret. Nu er hun død, og hendes forældre sidder i fængsel – sigtet for mord.

Faren fra Kansas, USA, og hans kæreste kan se frem til en retssag for mord på deres datter, skriver New York Post.

Efterforskere formoder, at pigen, Olivia Ann Jansen, blev dræbt på et tidspunkt torsdag i sidste uge.

Det var dagen før, hun blev meldt savnet af sin far, Howard Jansen III, fra hjemmet i Kansas. Det skriver Kansas City Star.

Olivia Ann Jansen blev kun tre år. Foto: Kansas City Kansas Police Department Vis mere Olivia Ann Jansen blev kun tre år. Foto: Kansas City Kansas Police Department

Bare få timer efter, han meldte hende savnet, blev liget af den unge pige fundet i et skovområde tæt på hendes hjem.

Da den 29-årige Howard Jansen meldte sin datter savnet fredag, fortalte han politiet, at han sidst havde set pigen omkring kl. 23 om aftenen torsdag.

Jansen fortalte politiet, at han troede, at Olivia var gået sin vej omkring klokken halv 7 om morgenen fredag. Han sagde, at hans bagdør havde været åben, fortalte politiet.

Ifølge retspapirerne tyder alt på, at Olivia blev dræbt engang i løbet af torsdagen. Men myndighederne har endnu ikke oplyst, hvordan hun døde.

Ud over mordet er Jansen og hans kæreste, den 33-årige Jacqulyn Amanda Kirkpatrick, sigtet for at have forvoldt stor fare for barnet.

Mange mennesker var mødt op foran domhuset i Wyandotte County søndag, blandt dem pigens bedsteforældre.

De forlangte alle, at Jansen og Kirkpatrick bliver holdt ansvarlige for pigens død.