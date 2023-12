En fire måneder gammel baby blev fundet i live i et væltet træ, efter han med sin far blev revet væk af en tornado lørdag.

Det skriver BBC.

Familien boede i en campingvogn i den amerikanske stat Tennessee, da tornadoen ramte. Her blev taget først flået af.

Dernæst tog tornadoen fat i en tremmeseng, hvor en fire måneder gammel baby lå i.

Barnets mor, 22-årige Sydney Moore, har forklaret, at faren nåede at kaste sig over den, hvorefter de sammen blev suget op af vejrfænomenet.

»Han klyngede sig til vuggen hele tiden. De snurrede i cirkler, inden de blev smidt ud. Jeg var sikker på, at han var død (babyen, red.), og at vi aldrig ville finde ham,« udtalte den chokerede mor ifølge mediet.

Imens halvdelen af hendes familie forsvandt, forsøgte Sydney Moore at beskytte sit andet barn.

»Noget i mig sagde, at jeg skulle løbe hen til ham (det andet barn, red.) og kaste mig over ham. I det øjeblik jeg gjorde det, faldt væggene sammen,« siger Moore.

Familiens hjem overlevede ikke tornadoen, men det gjorde alle medlemmerne til gengæld.

Den fire måneder gamle baby lå nærmest placeret på et træ udenfor, og havde kun pådraget sig små skader i form af snitsår og blå mærker.

Både Sydney Moore og hendes andet barn slap nærmest uskadte, mens faren pådrog sig en brækket skulder og arm.