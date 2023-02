Lyt til artiklen

Et forældrepar og to små børn sad i en bil, der i begyndelsen af året endte med at køre ud over en skrænt og falde mere end 75 meter ned ad en klippeside.

Da redningsfolkene kom frem til stedet, fandt de moderen ved bevidsthed – og det, hun sagde til dem, har nu sendt sagen i en mørk og tragisk retning.

Det skriver Los Angeles Times.

Det var den 3. januar, at San Mateo County Sheriff’s Office i den amerikanske delstat Californien kunne offentliggøre en række billeder af en fuldkommen smadret Tesla blandt klippefremspring ved Devil’s Slide.

Her ses et billede fra ulykkesstedet den 2. januar, hvor Teslaen kørte ud over skrænten ved Devil's Slide. Foto: San Mateo County Sheriff's Office via AP Vis mere Her ses et billede fra ulykkesstedet den 2. januar, hvor Teslaen kørte ud over skrænten ved Devil's Slide. Foto: San Mateo County Sheriff's Office via AP

Bilen var kommet kørende på Highway 1 og gennem en tunnel, før den kørte ud over skrænten.

Inde i bilen fandt redningsfolkene en far, en mor og to små børn.

Moderen – Neha Patel – var ved bevidsthed, da hun blev fundet – og ifølge distriktsanklager Stephen Wagstaffe kom hun med en række udtalelser til paramedicinerne på stedet:

»Han forsøgte med vilje at dræbe os,« sagde hun blandt andet om sin mand, den 41-årige Dharmesh Patel.

Den tragiske sag udspillede sig den 2. januar langs Pacific Coast Highway. Foto: Cal Fire San Mateo - Santa Cruz Unit via AP Vis mere Den tragiske sag udspillede sig den 2. januar langs Pacific Coast Highway. Foto: Cal Fire San Mateo - Santa Cruz Unit via AP

»Hun sagde meget klart, at det ikke var et uheld,« fortæller anklageren til Los Angeles Times.

Mandag blev ægtemanden, der sad bag rattet i den hvide Tesla, da ulykken skete, derfor sigtet for tre tilfælde af drabsforsøg.

Politiet ventede med at rejse sigtelsen mod ham til, da han indtil nu har været indlagt. I sidste uge blev han dog udskrevet.

Den 41-årige mand er dermed mistænkt for bevidst at have kørt bilen ud over skrænten, mens hustruen og deres to børn, en syv-årig datter og en fire-årig søn, sad i den.

Bilen endte med at vælte 75 til 90 meter ned ad bjergsiden – og myndighederne har beskrevet det som 'et mirakel', at familien blev reddet med livet i behold.

Det er ikke kun Neha Patels påstande, der ligger til grund for sigtelsen mod hendes ægtemand.

Videoovervågning fra en tunnel, der ligger lige før ulykkesstedet, har vist, at bilen 'foretog en et skarpt højresving ud over klippen'.

Vidner, der kørte bag familiens bil, har ifølge distriktsanklager Stephen Wagstaffe også fortalt, at de ikke så tegn på, at bilen forsøgte at bremse, før den kørte ud over skrænten.

Politiet har ikke udtalt sig om, hvad motivet bag kan have været.

Moderen og de to børn er også blevet udskrevet fra hospitalet.