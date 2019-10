Mens nogen boykotter kødet for klimaets skyld, går andre mere drastisk til værks. Som for eksempel at nægte et fly afgang ved at lime sig fast på det.

En delvist blind klimaaktivist blev torsdag taget i netop at lime sig fast på et British Airways-fly som en del af en flerdages protest i London City Airport.

James Brown, der er tidligere bronzemedaljevinder i paracykling, klatrede på et flyet mod Amsterdam og nægtede efterfølgende at komme ned som en del af Extinction Rebellions klimademonstrationer i den britiske hovedstad, skriver The Evening Standard.

»For mine børn, for alles børn, for alle de unge, der står over for en frygtelig fremtid,« siger James Brown i en live-streamet video på Extinction Rebellions facebookside, som du kan se over artiklen.

James Brown lå på flyet i godt en time. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere James Brown lå på flyet i godt en time. Foto: HENRY NICHOLLS

Brown formåede at klatre op på det runde fly's tag trods sit knappe syn og sin frygt for højder. Han lå der i mere end en time, før han blev hentet ned af politiet.

Målet med Extinction Rebellions protester er at få stoppet al flytrafik i tre dage.

De protesterer mod planlagte udvidelser i lufthavnen, der skal øge antallet af millioner af passagerer over de næste år.

I 2018 havde lufthavnen 4,8 millioner passagerer, og ambitionen er at få antallet af passagerer op på 6,5 millioner i 2022.

Det er endnu uklart, om og hvordan James Brown straffes for sin protest på flyet i London City Airport. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Det er endnu uklart, om og hvordan James Brown straffes for sin protest på flyet i London City Airport. Foto: HENRY NICHOLLS

Ifølge Reuters er over 1000 mennesker blevet arresteret i løbet af ugen. Det er endnu uklart, hvilke anklager Brown får i forbindelse med sin protest.

London City Airport har oplyst ifølge Reuters, at demonstrationerne ellers kun havde en lille påvirkning på lufthavnen.

Torsdag affødte protesterne to aflysninger med få forsinkelser, men protesterne vil fortsætte over weekenden.

Brown fik titlen som paraolympisk bronzevinder i 2012. I 2016 fik han dog et to et halvt års suspendering fra sporten, fordi han nægtede at tage en dopingtest.