En far fra den amerikanske stat New Hampshire har kvalt en prærieulv til døde med sine bare hænder. Det skete mandag, efter den ifølge det lokale politi havde overfaldet hans barn.

Ian O’Reilly var til fods på vej med sin kone og deres tre børn på en sti nær Kensington kl. 11 om formiddagen.

Pludselig sprang det vilde dyr ud af skoven og tog fat i jakken på det toårige barn. Det skriver New York Post.

Det fik faren til at handle i forsvar. Han sparkede til prærieulven, før han tog fat og kvalte den, siger Kensingtons politichef, Scott Cain.

Ian O’Reilly of Kensington, NH, walked away from coyote attack w/ bite marks in arm, chest. Coyote did not survive. O’Reilly’s previous experience dealing w/ rabid animals #Boston25 AT 10/11 pic.twitter.com/HwJZF4HLeY — Drew Karedes (@DrewKaredes) January 21, 2020

Det var ren instinkt og adrenalin, der drev ham til at kvæle dyret, fortæller O'Reilly til WFXT.

Han fik slået ulven til jorden og dræbte den efter 10 minutters kamp.

»Den var ikke interesseret i at forsvinde, så til sidst blev jeg nødt til at blive den agressive og hoppe på den. Jeg angreb den og fik den ned på jorden,« siger O'Reilly.

»Da det lykkedes mig at komme oven på dyret, fik jeg hånden omkring dens snude, så den ikke kunne angribe mig mere.«

»Derfra fik jeg dens hoved ned i sneen, og til sidst døde den af iltmangel,« sagde han.

»Det var min hånd på dens strube og en hånd omkring dens snude, der gjorde tricket.«

Faren blev bidt i armen og i brystet, og han bliver behandlet for hundegalskab som en forholdsregel.

Det lykkedes ikke dyret at bide barnet takket være en tyk snedragt.

Tidligere mandag morgen var det samme dyr involveret i en jagt på en bil, og 15 minutter senere angreb den en 62-årig kvinde, der var ude at gå med sine tre hunde.

Hun prøvede at komme ind i sit hus, men blev bidt af prærieulven, da hun kæmpede for at holde den ude af huset.

Hun får også behandling for hundegalskab - igen bare for en sikkerheds skyld.

Nu er det op til New Hampshires fisk- og vildtforvaltning af får den døde prærieulv testet for hundegalskab.