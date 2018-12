Fra New Orleans til Detroit, Fort Myers, så Hartford, Atlanta og tilbage til New Orleans.

Hen over de tre juledage har en amerikansk far tilbragt det meste af tiden om bord på et fly. Hvorfor? For at han kunne være sammen med sin datter, der arbejder som stewardesse, så hun ikke skulle fejre julen helt alene flere tusinde kilometer over landjorden og væk fra familien.

Det skriver flere amerikanske medier - blandt andet New York Times.

Det var medpassageren på en af afgangene, Mike Levy, der først delte historien, da han sad ved siden af manden ved navn Hal Vaughan.

De to begyndte at snakke sammen, og det var under samtalen, at Hal Vaughan fortalte, at han havde bestilt billetter til seks forskellige flyafgange over tre dage for at være sammen med sin datter.

'Jeg havde fornøjelsen af at sidde ved siden af Hal på vej hjem. Hans datter, Pierce, var vores stewardesse, som var nødt til at arbjede i juledagen. Hal besluttede, at han ville tilbringe juledage med hende, så han fløj med på hver af hendes afgange i dag og i morgen rundt omkring i landet. Sikke en fantastisk far! Jeg ønsker jer begge en glædelig jul', skrev Mike Levy i et opslag, som han mandag - juleaften - delte på Facebook sammen med et billede af sig selv sammen med Hal og et af Pierce.

Siden er opslaget blevet delt mere end 38.000 gange.

Til New York Times forklarer 65-årige Hal Vaughan, at han besluttede sig for at gøre det, så hans datter ikke skulle være alene, mens hun for første gang arbejdede i juledagene for flyselskabet Delta.

Desuden har familien altid fejret julen sammen - også da 25-årige Pierce tilbragte et år i Australien. Der fløj hendes forældre ned til hende for at holde jul.

De seks rejser fordelt over tre dage var dog ikke just nemme for Hal.

I sommer faldt han ned fra en stige, da han var ved at trimme et træ, og han endte med at brække nakken. I to uger lå han indlagt ude af stand til at bevæge sig, før han til sidst begyndte at genvinde sin styrke. I november kunne han igen gå ueden at bruge en stok.

Det skulle dog ikke sætte en stopper for hans planer.

»For at gøre en lang historie kort, så gik jeg glip af en masse tid med Pierce denne sommer. Jeg havde det skidt med at tænke på, at hun skulle tilbringe sin jul alene, også selvom hun er 25 år,« forklarer han til New York Times.

At deres historie er blevet delt så mange gange og er nået så vidt omkring, kom bag på både Hal og Pierce, som forklarer, at hun ikke troede, de gjorde noget specielt.

Til New York Times forklarer hun, at hendes fars beslutning om at flyve med hende 'betød alt' - særligt fordi faderens beslutning betød, at han for første gang ikke fejrede jul sammen med sin hustru - Pierce' mor - siden de mødte hinanden.

»Julen er tydeligvis meget betydningsfuld for os. Så det, at min mor ofrede det, så min far kunne være sammen med mig, det er ubeskriveligt,« fortæller Pierce.