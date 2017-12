En fængselsstraf på 12 år og otte måneder er det kommet til at koste en 57-årig mand i Argentina, at han i 20 år har voldtaget sin datter og fået otte børn med hende.

Dermed slap argentinske Domingo Bulacio noget billigere end østrigske Josef Fritzl, der i 2009 blev idømt livstid for at have holdt sin datter indespærret gennem 24 år i en lydisoleret kælder, hvor hun også blev jævnligt voldtaget og fik syv børn sammen med sin far.

I begge tilfælde blev det årelange misbrug af døtrene først afsløret, da det blev nødvendigt at søge lægehjælp til de børn, der var kommet ud af blodskamsvoldtægterne.

I den aktuelle argentinske sag ønskede den 57-årige far hverken at afgive forklaring eller gøre brug af sin ret til at få det sidste ord i retten i Santiago del Etero i den nordlige del af landet. Derimod aflagde hans nu 31-årige datter ifølge BBC vidneudsagn om, hvordan det seksuelle misbrug var startet for 20 år siden.

På det tidspunkt var hendes mor ikke længere til stede i hjemmet. Ifølge nogle presserapporter fordi hun var død - ifølge andre fordi faderen havde smidt hende ud hjemmefra med tre børn. I hvert fald overtog den unge datter på flere områder moderens rolle i hjemmet - også som sexpartner for faderen. Ifølge datteren forlangte han, at hun skulle overtage rollen som hans "nye kone".

»Jeg var ikke den eneste, der blev udsat for den slags. Flere af hans familiemedlemmer gør det samme med deres søstre og døtre,« lød det ifølge lokale medier fra datteren under retssagen.

Faderes misbrug gennem årtier blev afsløret for et år siden, efter at hans datter tog sin yngste søn på fem år til lægen, da han var blevet alvorligt syg. Drengen var nødt til at blive på det lokale plejecenter i flere uger, og i den periode afslørede hans mor, hvem der i virkeligheden var far til drengen - og hans syv søskende.

Lægerne gik til politiet med deres viden, men da ordensmagten mødte op for at arrestere Domingo Bulacio, var han allerede stukket af. I 45 dage lykkedes det ham at være på flugt, inden han i januar blev anholdt hos nogle slægtninge omkring 50 km fra sin bopæl. Efterfølgende dna-undersøgelser har bekræftet, at han er far til sin datters børn.

Ikke desto mindre har dele af familien ifølge lokale medier efterfølgende vendt sig mod den misbrugte datter. Flere af familiemedlemmerne mener angiveligt, at datteren er direkte skyld i Domingo Bulacios anholdelse, hvilket har fået dem til at angribe datteren og flere af hendes børn.

»Jeg frygter for mit liv og for mine børns liv, fordi jeg får trusler fra min fars familie, så jeg trækker anklagerne mod ham tilbage,« sagde hun kort efter faderens anholdelse.

Da dommen på de næsten 13 års fængsel blev afsagt i retten, fortrak faderen ikke en mine. I fængslet har han fået tilnavnet 'El monstruo de Villa Balnearia', der på dansk betyder 'Monsteret fra Villa Balnearia'.

Den argentinske sag er i international presse uvægerligt blevet sammenlignet med østrigske Josef Fritzl, der gennem 24 år holdt sin datter Elisabeth fanget som sexslave i kælderen under familiens hjem i byen Amstetten. Hun nåede at føde syv at sin fars børn, før det under et lægebesøg i 2008 lykkedes for hende at slå alarm. Den nu 82-årige far er stadig i gang med at afsone den livstidsdom, som han i 2009 blev idømt.