Klippet med den grædende og sønderknuste far gik verden rundt.

Nu er alt vendt på hovedet.

For der er nyt om den otteårige pige israelsk-irske pige Emily, hvis skæbne efter Hamas-terroristernes angreb flere steder i Israel 7. oktober, blev videregivet af faren Thomas Hand.

Her fortalte han i et interview med CNN (som du kan se øverst i artiklen):

»De sagde: 'Vi har fundet Emily. Hun er død.' Og jeg sagde 'Yes' og smilte,« lød det med knyttet næve fra Thomas Hand.

Han forklarede videre, at datterens død var at foretrække sammenlignet med, at hun var blevet bortført.

»Hvis du ved noget som helst om, hvad de gør ved folk i Gaza, er det værre end døden. Hun ville være i et mørkt rum med gud ved hvor mange mennesker. Hun ville være skrækslagen i hvert minut, time, dag og sandsynligvis i år forude, så hendes død er en velsignelse.«

Nu er Emily angiveligt alligevel i live.

Emily menes nu at være i live. Privatfoto/CNN

Det fortæller hendes storesøster, Natalie Hand, ifølge flere britiske medier som Daily Mail til israelsk tv.

»Vi fik at vide, at hun var blevet slået ihjel. Vi har været i sorg,« skulle hun have sagt:

»Men 31. oktober fik vi at vide, at det var sandsynligt, at hun var blevet bortført.«

Da Hamas angreb tidligt lørdag morgen 7. oktober havde Emily overnattet ved en veninde og var derfor ikke sammen med sin familie i kibbutzen Be'eri.

Nu har Natalia Hand fortalt, at veninden og hendes mor muligvis også er blevet bortført ifølge de israelske myndigheders oplysninger.

Hun er kommet med en direkte besked til lillesøsteren:

»Jeg vil fortælle dig, at vi gør alt, vi kan, for at få dig hjem. Vi ved, at du bliver holdt fanget. Vi elsker dig og savner dig så meget,« lyder det.