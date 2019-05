To amerikanske mænd fra New Jersey er blevet anholdt, efter at en video viser den ene urinere på et mindesmærke for en niårig dreng, som døde af cancer.

Mark Clopp mistede sin søn Christian, der fik kræft i hjernen i 2012. Han så den afskyelige video i søndags, da en ven viste ham den.

Clopp er tidligere betjent, og han siger, at 'de to genier' optog det hele på Snapchat, da den ene urinerede på sønnens mindesmærke, der var sat op på en legeplads i en park.

Han kontaktede selv tidligere kolleger, mens han lagde videoen på Facebook for at forsøge at finde frem til de skyldige.

Mindesmærket for Christian Clopp er sat op ved en legeplads i en park. Foto: Facebook Vis mere Mindesmærket for Christian Clopp er sat op ved en legeplads i en park. Foto: Facebook

Politiet fik fat på de to senere søndag – der var tale om den 23-årige Bryan Bellace og Daniel Flippen, der også er 23 år. Det skriver New York Post.

Flippen, som optog seancen, mens han lo, blev tiltalt for at have en åben flaske øl i parken, hvor mindesmærket er placeret, mens Bellace blev sigtet for uanstændig opførsel.

»Der er noget helt galt med deres liv,« siger Clopp. »Allerhelst vil jeg gerne se dem få noget hjælp, så deres liv kan drejes i en bedre retning.«

Han har ikke specielt meget tilovers for vandaler, men han forstår slet ikke, hvordan Flippen og Bellace opførte sig.

»De lo og jokede med det hele,« siger Clopp.

»Det ser ud til, at de var berusede af alkohol. Måske var der derfor, at de gjorde, som de gjorde. Jeg ved det virkelig ikke.«

Clopp insisterer på, at han ikke ønsker de to mænd noget ondt. De har selv gjort nok for at skade deres eget omdømme.

»Jeg vil ikke ødelægge livet for de to unge mænd,« siger han. »Jeg vil helst se dem komme ud af det som bedre mennesker.«