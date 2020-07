Efter to ugers menneskejagt har canadisk politi nu fundet manden, der har været eftersøgt for at bortføre og dræbe sine to døtre.

Men da politiet fandt manden, var han død. Det skriver Sowetanlive.co

Den eftersøgte mand, 44 årige Martin Carpentier, blev fundet mandag omkring kl 19.00 lokal tid i den canadiske stat Quebec.

Ifølge politiet blev han fundet forholdsvis tæt på området, hvor de to dræbte døtre på seks og 11 år blev fundet den 11. juli.

Eftersøgningen på Martin Carpentier gik igang, da han forsvandt den 8. juli. Her blev den helt store eftersøgning sat i værk med politi både til lands og i luften, der ledte i en radius af 40 kilometer.

Et par dage senere blev ligene af de to piger fundet.

Resultaterne fra obduktionsrapporten er endnu ikke blevet offentliggjort, ej heller er Martin Carpentiers motiv for at skulle have slået pigerne ihjel.

Delstatsministeren, Francois Legault, har beskrevet drabet som en national tragedie, han er overvældet over at have hørt om.