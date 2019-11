31-årige José Valdivia fra San Diego, USA, dræbte tre af sine børn samt sin hustru.

Herefter tog han livet af sig selv. Den eneste overlevende er en ni-årig gammel dreng, Ezekiel, som er i kritisk tilstand.

Det skriver flere medier heriblandt NBC San Diego om den tragiske episode, der fandt sted lørdag.

Det var naboer, som i første omgang alarmerede politiet, efter de kunne høre både skrig og skud fra familiens hjem.

Da politiet ankom til stedet, brød de ind gennem vinduet, da ingen reagerede ved, at de bankede på døren.

Betjentene fandt fem personer med skudsår i hjemmet. Den 31-årige mand, en 29-årig kvinde og deres tre-årige dreng blev erklæret død på stedet.

Deres tre andre drenge på mellem fem og 11 år blev kørt på hospitalet.

Her afgik to af drengene ved døden.

Meget tyder på, at det var en strid om børnene, der førte til udslettelsen af familien.

Det har søsteren forklaret.

Hustruen havde for nyligt søgt om en skilsmisse, og havde om fredagen fået udstedt et polititilhold mod sin snart forhenværende ægtemand, som heller ikke boede sammen med sin familie, da han dræbte dem.

»Vi tror, at manden kom derover om morgenen. Der var en eller anden form for uoverensstemmelse, og han brugte et håndvåben mod sin familie, hvorefter han skød sig selv,« siger Matt Dobbs fra drabsafdelingen i San Diego.