En amerikansk far fra Jacksonville var så rasende over sin datters seksuelle skoleopgave, at han lavede en video på Facebook.

I skoleopgaven fra sin datters gymnasium, mente faren, Omar Austin, at et af spørgsmålene var alt for seksuelt eksplicit.

Spørgsmålet lød sådan her:

'Ursula var ødelagt, da hendes kæreste slog op med hende, efter de havde haft sex. For at få hævn havde hun dagen efter sex med hans bedste ven. Ni måneder senere fødte Ursula en smuk baby. Ursula har blodtypen 0, hendes ekskæreste har blodtypen AB, og kærestens bedste ven har blodtypen A. Hvis faren til barnet er ekskæresten, hvilke blodtype(r) kan barnet IKKE have?'

Omar Austin lagde både en video og et billede med spørgsmålet op på Facebook, hvortil han rasede:

»Det her bliver I nødt til at se. Hvad fanden foregår der i vores skoler?,« siger han i videoen.

Videoen er blevet set over 8.000 gange og har affødt flere kommentarer fra chokerede folk.

Sally Tanner Williams skriver blandt andet, at det er overraskende, at nogle har fået penge for at lave det spørgsmål.

Til billedet af spørgsmålet skriver Joy Schrutchings, at Omar Austin burde gå igennem hele lærerens pensum for at se, om der var flere af den type spørgsmål.

Rebecca Ann Crowe spørger, hvorfor skolen ikke bare lavede spørgsmålet, så der stod, at faren til barnet har blodtypen AB og moren har 0, hvad har barnet så ikke?

Omar Austins datter fik spørgsmålet til en prøve i anatomi på gymnasiet, og skolen, Duval County Public Schools, beklager nu.

'Straks efter vi blev gjort opmærksomme, har skolen indledt en undersøgelse. Vi vil reagere på dette. Vi opfordrer forældre til at kontakte skolens leder direkte, hvis de har spørgsmål til deres børns læring,' skriver skolen ifølge First Coast News.