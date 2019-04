»Måske skulle jeg være blevet og have beskyttet dem med min krop.«

Den britiske mand Matt Linsey havde blot tiden mellem splitsekunder til at træffe et umuligt valg. Og det hjemsøger ham endnu.

Efter den første bombe søndag eksploderede midt i morgenmadsbuffetten på luksushotellet Shangri-La i Sri Lanka, havde han og hans to børn - sønnen Daniel på 19 år og datteren Amelie på 15 - ingen tid til at beslutte, om de skulle løbe eller forsøge at skjule sig.

Det fortæller han i et følelsesladet interview med CNN.

Amelie Linsey blev blot 15 år. Foto: Facebook Vis mere Amelie Linsey blev blot 15 år. Foto: Facebook

Efter den første bombe sprang, kunne den 61-årige mand se sine børn løbe hen mod sig - og sammen forsøgte de derefter at flygte fra stedet.

De nåede dog ikke langt.

En anden bombe eksploderede nær hotellets elevatorer - og den ramte begge hans børn og rev dem fra ham.

Med det samme løb Matt Linsey hen til dem og kunne se, at de begge lå sårede. Begge var bevidstløse.

Datteren så ud til at bevæge sig, fortæller faderen. Sønnen gjorde ikke. En kvinde tilbød at tage Amelie med ned til en ambulance, mens Matt bar sønnen.

Han troede, at hans datter var i sikre hænder og havde mindre brug for hjælp end sønnen, og han kørte derfor af sted i en ambulance sammen med Daniel. Han forsøgte at give sønnen hjertemassage, men intet hjalp.

Sønnen var død.

På hospitalet forsøgte han at finde sin datter, som var blevet kørt derhen med en anden ambulance.

Daniel Linsey blev kun 19 år. Foto: Facebook Vis mere Daniel Linsey blev kun 19 år. Foto: Facebook

»Det var den værste del... Jeg råbte på hjælp. Det er derfor, jeg nu har mistet min stemme,« fortæller han med hæs hvisken til CNN.

På det fyldte hospital lykkedes det ham til sidst at finde sin datter ligge livløs under et hvidt lagen. Også hun var død.

Siden har han været plaget af det ubarmhjertige spørgsmål, om der var noget andet, han kunne have gjort. Kunne han have beskyttet dem med sin krop, hvis de var blevet i stedet for at løbe?

Han slår dog fast over for CNN, at han ikke er fuld af vrede, som man måske kunne forvente. I stedet har han vendt tankerne mod sangen 'Love is the Answer', som var en af hans og datterens yndlingssange. De begyndte at lytte til den sammen, efter Matts far gik bort, da Amelie var seks år.

»Jo, du ønsker, at regeringen gør det, de skal gøre, for at stoppe disse folk. Det er jeg helt enig i. Men til folkene på den anden side: Kærlighed er svaret, og at hjælpe folk,« forklarer han.

I alt mistede 359 mennesker livet i de mange bombeangreb i Sri Lanka søndag. Heriblandt det britiske søskendepar - og tre danske børn, som alle mistede livet på det samme hotel.

Omkring 500 andre kom til skade.

60 personer er blevet anholdt i forbindelse med angrebene, som Islamisk Stat hævder at have stået bag.