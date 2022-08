Lyt til artiklen

Neil Heslins seksårige søn blev dræbt i det dødeligste skoleskyderi i amerikansk historie på Sandy Hook Elementary School i den amerikanske delstat Connecticut for snart ti år siden.

Og mens han har gennemlevet det værste, en forælder kan forestille sig, har et sideløbende »levende helvede« udspillet sig i hans liv, som han selv beskriver det.

Det står én person bag. En konspiationsteoretiker ved navn Alex Jones.

I sit eget medie Infowars har Alex Jones i årevis fremsat påstande om, at skoleskyderiet og drabene på de 20 børn og seks voksne aldrig er sket og er et stort fupnummer, skriver nyhedsmediet AP.

Han har blandt andet påstået, at Neil Heslin er en skuespiller, der blot har spillet, at han holdt sin døde søn i armene – med det ene formål at øge våbenkontrollen i USA.

Det har udløst, at Alex Jones' trolige støtter har udført en årelang chikane af forældrene til den seksårige døde dreng.

Det fortalte faren om, da han tirsdag vidnede i en retssag i Texas, der skal afgøre, hvor meget Alex Jones skylder for sin bagvaskelse af forældrene.

»Det, der er blevet sagt om mig og Sandy Hook, giver genklang rundt om i verden. Som tiden er gået, har jeg virkelig indset, hvor farligt det er. Mit liv er blevet truet. Jeg frygter for mit liv, jeg frygter for min sikkerhed,« lød det fra Neil Heslin.

Faren fortalte i retten, hvordan der blandt andet er blevet skudt mod hans bil og hans hjem. At han er udsat for chikane på nettet og på gaden og via anonyme telefonopkald.

Hans advokater fortalte ligeledes, hvordan familien havde et »sammenstød« med nogen i Texas, da retssagen begyndte, og derfor har været i isolation med sikkerhedsvagter.

Neil Heslin fortalte tirsdag juryen, hvordan det var at holde sin søn i armene, da han havde et skudhul gennem hovedet. Han beskrev omfanget af skaderne på sønnens krop, mens han forsøgte at holde tårerne tilbage.

Et nøglepunkt i retssagen er en Infowars-udsendelse fra 2017, der sagde, at Neil Heslin slet ikke holdt sin søn.

Neil Heslin og moren til hans søn Scarlett Lewis søger mindst 150 millioner dollar i erstatning i sagen. Det svarer til lidt over en milliard danske kroner.

Mandag vidnede en retsmedicinsk psykolog i sagen og fortalte, at begge forældre lider af en form for posttraumatisk stresslidelse, der kommer fra konstante traumer, svarende til dem, som soldater i krigszoner eller ofre for overgreb på børn udsættes for.

Alex Jones har fremstillet retssagen mod ham som et angreb på hans grundlovssikrede rettigheder.