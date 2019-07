En tragisk ulykke har rystet den amerikanske delstat Utah i det vestlige USA.

Her har en seks-årig pige mistet livet under en omgang golf med sin far. Det skriver nyhedsbureaet AP.

Ifølge politet ramte pigens far hende med en golfkugle i baghovedet.

Golfkuglen ramte angiveligt lige på grænsen af pigens nakke og baghoved.

Ulykken fandt sted mandag morgen på Sleepy Ridge Golf Course i byen Orem.

Pigen blev efterfølgende fløjet til et hospital i Salt Lake City i kritisk tilstand. Hun døde af sin skader senere samme dag.

Politibetjent Trent Colledge fra Orem Police Department udtaler til AP, at politiet efterforsker sagen som værende en tragisk ulykke, og at de ingen intentioner har om at sigte faderen i sagen.

Hverken faderens eller datterens navn er blevet offentliggjort.